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Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı - Resim: 1

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karagöz Yaylası yolunda meydana geldi.

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Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı - Resim: 2

L.İ. (40) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

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Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı - Resim: 3

Taklalar atan kamyonet yaklaşık 40 metre yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı - Resim: 4

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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