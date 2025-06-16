Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karagöz Yaylası yolunda meydana geldi.
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L.İ. (40) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
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Taklalar atan kamyonet yaklaşık 40 metre yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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