  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yaylada yangın kabusu: 12 yapı küle döndü

Yaylada yangın kabusu: 12 yapı küle döndü

Bolu'da yaylada meydana gelen yangında, 4 yayla evi, 4 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
Yaylada yangın kabusu: 12 yapı küle döndü - Resim: 1

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aşağısoku Yaylası’nda meydana geldi. H.Ç.'ye ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki 3 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. 

1 / 5
Yaylada yangın kabusu: 12 yapı küle döndü - Resim: 2

Yaylada yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla söndüremediği yangın için bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

2 / 5
Yaylada yangın kabusu: 12 yapı küle döndü - Resim: 3

Çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, 12 yapı kullanılamaz hale geldi. 

3 / 5
Yaylada yangın kabusu: 12 yapı küle döndü - Resim: 4

Kundaklama şüphesinin olduğu yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

4 / 5