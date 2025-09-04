Yaylada yangın kabusu: 12 yapı küle döndü

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aşağısoku Yaylası’nda meydana geldi. H.Ç.'ye ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki 3 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı.