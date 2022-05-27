Yaz bir geldi tam geldi! Termometreler 43 dereceyi gösterdi

Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Hasan Baytan, 2 gün sonra yaylaya gideceği için dışarı çıktığını söyledi. Baytan, “Bizler yaylacıyız. Burada kalanlara çok üzülüyorum. Herkese tavsiyem emekli olmadan önce yayla evi alsınlar. Adana’da oturanlar yayla evi mutlaka alsınlar. Ben 1978 yılında yayla evi aldım ve rahatım. 2 gün sonra gideceğiz ve alışveriş için çıktım” diye konuştu.