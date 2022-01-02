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Yaz günlerini aratmayan görüntüler: Turistler plajlara akın etti

Hafta içi kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da, iki gündür güneşin kendini göstermesiyle turistler plajlara akın etti.

Yaz günlerini aratmayan görüntüler: Turistler plajlara akın etti - Resim: 1

Hafta içi kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da, iki gündür güneş kendini gösteriyor. 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti.

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Yaz günlerini aratmayan görüntüler: Turistler plajlara akın etti - Resim: 2

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler dikkat çekti. 

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Yaz günlerini aratmayan görüntüler: Turistler plajlara akın etti - Resim: 3

Yeni yılın ikinci gününde 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti. 

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Yaz günlerini aratmayan görüntüler: Turistler plajlara akın etti - Resim: 4

Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 

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