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Yaz günü fırtına kabusu: 4 ilde ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, bazı araçlar hasar gördü.

Kaynak: DHA/İHA
Yaz günü fırtına kabusu: 4 ilde ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

GAZİANTEP

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. 

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Yaz günü fırtına kabusu: 4 ilde ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Kısa sürede kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış bazı noktalarda hayatı adeta felç etti. 

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Yaz günü fırtına kabusu: 4 ilde ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Fırtına nedeniyle kent merkezinde toz bulutu etkili oldu. 

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Yaz günü fırtına kabusu: 4 ilde ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Giderek şiddetini arttıran fırtınada ağaçlar devrildi. 

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