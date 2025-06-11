Yaz günü fırtına kabusu: 4 ilde ortalık savaş alanına döndü
Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, bazı araçlar hasar gördü.
Kaynak: DHA/İHA
GAZİANTEP
Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu.
1 / 26
Kısa sürede kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış bazı noktalarda hayatı adeta felç etti.
2 / 26
Fırtına nedeniyle kent merkezinde toz bulutu etkili oldu.
3 / 26
Giderek şiddetini arttıran fırtınada ağaçlar devrildi.
4 / 26