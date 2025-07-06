Yaz günü sel kabusu: Çok sayıda ev sular altında kaldı

Kentte dün saat 18.00 sularında etkisini artıran sağanak yağış, Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde sele dönüştü. Selin geldiği Derecik ve Ölçülü köylerinde evleri su bastı. Köylerdeki vatandaşların imdanına AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri yetişti.