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Yaz günü sel kabusu: Çok sayıda ev sular altında kaldı

Kars'ta etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Çok sayıda ev ve ahırı su basarken, evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı.

Kaynak: İHA
Yaz günü sel kabusu: Çok sayıda ev sular altında kaldı - Resim: 1

Kentte dün saat 18.00 sularında etkisini artıran sağanak yağış, Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde sele dönüştü. Selin geldiği Derecik ve Ölçülü köylerinde evleri su bastı. Köylerdeki vatandaşların imdanına AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri yetişti. 

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Yaz günü sel kabusu: Çok sayıda ev sular altında kaldı - Resim: 2

AFAD ekipleri su basan evlerde mahsur kalan yaşlı ve hasta vatandaşları sırtlarında taşıyan güvenli bölgeye götürdü. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak vatandaşları selin gediği bölgelerden uzak tuttu.

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Yaz günü sel kabusu: Çok sayıda ev sular altında kaldı - Resim: 3

Selin bir anda geldiğini belirten vatandaşlar, "Her şeyimiz gitti. Buzağılarımız ahırda yetişemedik, boğuldular mı bilmiyoruz" dedi.

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Yaz günü sel kabusu: Çok sayıda ev sular altında kaldı - Resim: 4

AFAD ekipleri, selin meydana geldiği köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

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