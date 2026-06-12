Yaz günü sel kabusu: Sağanak ve dolu hayatı felç etti!
Kars'ın Arpaçay ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Günlük hayatı felç eden yağışta ekili tarım arazileri büyük zarar görürken, yollarda mahsur kalan sürücüler akaryakıt istasyonlarına sığındı. Belediye ekipleri su baskınlarına karşı tahliye çalışması başlattı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bugün aniden etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı, bölgede ciddi su baskınlarına ve sele yol açarak günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Felaket nedeniyle hem ilçe trafiği aksadı hem de yöre halkının geçim kaynağı olan tarım arazilerinde ağır hasar meydana geldi.
Sürücüler Akaryakıt İstasyonlarına Sığındı
Aniden bastıran ve saniyeler içinde etkisini artıran dolu yağışı, Arpaçay-Kars kara yolu güzergahında seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlarını ceviz büyüklüğündeki doludan korumak isteyen vatandaşlar, çareyi kapalı ve güvenli alanlara kaçmakta buldu.
Özellikle Yolboyu köyü karşısında yer alan akaryakıt istasyonlarında, yağışın dinmesini bekleyen araç sahiplerinin oluşturduğu yoğunluk ve panik anları dikkat çekti.
Tarım Arazileri Sular Altında, Ekipler Sahada
İlçe genelinde etkisini gösteren bu şiddetli doğa olayı, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan yöre halkına ağır bir darbe vurdu. Çok sayıda ekili tarım arazisi sular altında kalarak tahrip oldu.