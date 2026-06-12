Yaz günü sel kabusu: Sağanak ve dolu hayatı felç etti!

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bugün aniden etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı, bölgede ciddi su baskınlarına ve sele yol açarak günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Felaket nedeniyle hem ilçe trafiği aksadı hem de yöre halkının geçim kaynağı olan tarım arazilerinde ağır hasar meydana geldi.