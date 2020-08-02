Yaz günü yağan dolu ortalığı birbirine kattı
Ardahan'da etkili olan yağmur, fırtına ve dolu hayatı felce uğrattı. Merkeze bağlı mahallelerde su baskınları sonucu ekili arazilerde zarar meydana gelirken,
Ardahan'da etkili olan yağmur, fırtına ve dolu hayatı felce uğrattı. Merkeze bağlı mahallelerde su baskınları sonucu ekili arazilerde zarar meydana gelirken,
Göle ilçesinde yaşanan hortumda evlerin çatıları yıkıldı. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.
Fırtına ve hortum sonucu bir çok mahallede çatılar uçtu, tarım arazileri zarar gördü. Ardahan merkeze bağlı Ağaçlı mahallesinde 4, Çalabaşı mahallesinde ise bir evin çatısı uçtu.