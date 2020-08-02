  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Ağustos 2020 23:30

Yaz günü yağan dolu ortalığı birbirine kattı

Ardahan'da etkili olan yağmur, fırtına ve dolu hayatı felce uğrattı. Merkeze bağlı mahallelerde su baskınları sonucu ekili arazilerde zarar meydana gelirken,

Yaz günü yağan dolu ortalığı birbirine kattı

Ardahan'da etkili olan yağmur, fırtına ve dolu hayatı felce uğrattı. Merkeze bağlı mahallelerde su baskınları sonucu ekili arazilerde zarar meydana gelirken,

1/ 15
Yaz günü yağan dolu ortalığı birbirine kattı

Göle ilçesinde yaşanan hortumda evlerin çatıları yıkıldı. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.

2/ 15
Yaz günü yağan dolu ortalığı birbirine kattı

Fırtına ve hortum sonucu bir çok mahallede çatılar uçtu, tarım arazileri zarar gördü. Ardahan merkeze bağlı Ağaçlı mahallesinde 4, Çalabaşı mahallesinde ise bir evin çatısı uçtu.

3/ 15
Yaz günü yağan dolu ortalığı birbirine kattı

Hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok mahallede tarım arazilerinde ciddi hasar meydana geldi. Fırtınada enerji nakil hatlarında kopmalar yaşandı.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM