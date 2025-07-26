Yaz ortasında sel ve heyelan felaketi: Köyler sular altında kaldı

Kars merkez ve Kağızman ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Dut, Keşiskıran, Yağlıca, Kuruyayla, Akçay, Günendi, Karabağ ve Duranlar köyleri selden etkilendi, Dut köyünde bir köprü ile iki ev ağır hasar gördü.