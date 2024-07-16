Yaz ortasında sel vurdu: Köy yolları ulaşıma kapandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Taşan dere dört köy yolunu ulaşıma kapattı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Taşan dereler, köy yolları ulaşıma kapattı. Yol kenarında bulunan bazı ahırlar ise zarar gördü.
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Esandal köyünde yaşana sel felaketi sonrası, Esandal, Boyalı, Serinsu ve Balalan köylerinin grup yolları ulaşıma kapandı.
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Sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden ekipler, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afette maddi hasar oluştu.
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