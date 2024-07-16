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Yaz ortasında sel vurdu: Köy yolları ulaşıma kapandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Taşan dere dört köy yolunu ulaşıma kapattı.

Kaynak: İHA
Yaz ortasında sel vurdu: Köy yolları ulaşıma kapandı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Taşan dereler, köy yolları ulaşıma kapattı. Yol kenarında bulunan bazı ahırlar ise zarar gördü. 

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Yaz ortasında sel vurdu: Köy yolları ulaşıma kapandı - Resim: 2

Esandal köyünde yaşana sel felaketi sonrası, Esandal, Boyalı, Serinsu ve Balalan köylerinin grup yolları ulaşıma kapandı. 

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Yaz ortasında sel vurdu: Köy yolları ulaşıma kapandı - Resim: 3

Sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden ekipler, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afette maddi hasar oluştu.

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