Yaz yağmuru afete dönüştü: Birçok kentte aynı manzara
Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sivas'ın Gemerek ilçesinde yağış nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Hatay için de yeni uyarı geldi.
Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak, birçok kentte hayatı felç etti.
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SİVAS
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı.
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Tarım arazileri zarar gördü. Yoğun yağış nedeniyle ilçede bugün ve yarın eğitime ara verildi.
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TOKAT
Tokat'ta ise sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi.
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