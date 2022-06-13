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  4. Yaz yağmuru afete dönüştü: Birçok kentte aynı manzara

Yaz yağmuru afete dönüştü: Birçok kentte aynı manzara

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sivas'ın Gemerek ilçesinde yağış nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Hatay için de yeni uyarı geldi.

Yaz yağmuru afete dönüştü: Birçok kentte aynı manzara - Resim: 1

Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak, birçok kentte hayatı felç etti.

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Yaz yağmuru afete dönüştü: Birçok kentte aynı manzara - Resim: 2

SİVAS
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı.

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Yaz yağmuru afete dönüştü: Birçok kentte aynı manzara - Resim: 3

Tarım arazileri zarar gördü. Yoğun yağış nedeniyle ilçede bugün ve yarın eğitime ara verildi.

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Yaz yağmuru afete dönüştü: Birçok kentte aynı manzara - Resim: 4

TOKAT
Tokat'ta ise sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi.

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