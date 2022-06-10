Yaz yağmuru fena vurdu: 4 araç hasar gördü

Sokağa gelerek inceleme yapan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Çok üzücü bir durum yaşadık. Aşırı bir yağış sonucu altyapı için serdiğimiz malzemede doğal olarak kaymalar oluştu ama bu durumdan mağdur olan tüm vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Ekiplerimiz hemen seferber oldu ve çok hızlı müdahale etmeye başladılar. Şu anda da mağduriyetler gideriliyor. Bildiğiniz gibi bu bir doğal afet ama elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız. Malzemenin kaymasından dolayı 4 araçta hasar oluştu. Çekicilerimiz burada halihazırda vinç getirdik. Şu an şehir merkezi ile alakalı tarafımıza ulaşan bir sorun yok. Mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz" dedi.