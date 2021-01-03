Yazılımını Türk mühendisler geliştirdi: 800 bin kişi yararlandı

Uygulamaya en fazla talep İstanbul’dan

Vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamaya en yüksek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u Ankara, Antalya ve İzmir takip etti.



