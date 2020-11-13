Yazın 10 liraydı şimdi 50 lira

Haziran- Ağustos ayları arasında olan normal mevsiminde kilosu 10-15 liraya satıyoruz. Ama şuanda özel yetiştirildiği için fiyatlar pahalı oluyor tabi. Bize gelen 500 gramlık paketlerin fiyatı 25 lira, yani kilosu 50 liraya satıyoruz. İlerleyen günlerde belki biraz daha düşebilir fiyatı ama çok düşmez" diye anlattı.