Yazın en lezzetlisi tarlada 1-2 TL, markette ise 10 TL...

Tunç, hem tedarik yaptıklarını hem de mallarını gönderdiklerini söyleyerek, "Bu sene hava şartları da rüzgar ve poyraz karpuza büyük zarar verdi. Hasada 3 gün kalmış diyorsun, geliyorsun hasada gelmiş. Sıcak rüzgar malları bir araya getirdiği için haliyle herkes malını satmaya çalışıyor. O bu kadar diyor, başkası bu kadar deyince haliyle fiyat kendi kendine düşüyor. Sıcaklar birden bastırınca böyle oluyor. Don olayları vardı" dedi.