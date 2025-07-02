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  4. Yazın en lezzetlisi tarlada 1-2 TL, markette ise 10 TL!

Yazın en lezzetlisi tarlada 1-2 TL, markette ise 10 TL...

Türkiye genelinde marketlerde 2 Temmuz itibariyle ortalama kilogram fiyatı 10 TL'den satılan Diyarbakır karpuzunda tarlada ürünler kilosu 1-2 TL'den satılıyor.

Kaynak: İHA
Yazın en lezzetlisi tarlada 1-2 TL, markette ise 10 TL... - Resim: 1

Tadı ve aromasıyla ünlü Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Tarlada toplanan karpuz, başta anlaşmalı marketlerin birçok ildeki şubelerine kamyonlarla gönderiliyor. Aniden bastıran sıcaklarla karpuz hasadına hızlı başlanırken, ürün fazla olması nedeniyle tarlada kilosu 1-2 liradan satılıyor.

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Yazın en lezzetlisi tarlada 1-2 TL, markette ise 10 TL... - Resim: 2

Karpuz üreticisi Ercan Tunç, 400 dönüm karpuz, 100 dönüm de kavun ektiklerini belirterek, hasada başladıklarını söyledi.

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Yazın en lezzetlisi tarlada 1-2 TL, markette ise 10 TL... - Resim: 3

Karpuzun şu anda tarlada kilosunun 1-2 TL arası olduğunu ifade eden Tunç, Iğdır, Van, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa'daki marketlere gönderdiklerini kaydetti.

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Yazın en lezzetlisi tarlada 1-2 TL, markette ise 10 TL... - Resim: 4

Tunç, hem tedarik yaptıklarını hem de mallarını gönderdiklerini söyleyerek, "Bu sene hava şartları da rüzgar ve poyraz karpuza büyük zarar verdi. Hasada 3 gün kalmış diyorsun, geliyorsun hasada gelmiş. Sıcak rüzgar malları bir araya getirdiği için haliyle herkes malını satmaya çalışıyor. O bu kadar diyor, başkası bu kadar deyince haliyle fiyat kendi kendine düşüyor. Sıcaklar birden bastırınca böyle oluyor. Don olayları vardı" dedi.

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