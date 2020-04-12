''Yazıyor yazıyor koronavirüs yazıyor...'' Sözcü bedava gazete dağıttı

Sözcü'nün internet sitesinde bedava gazete dağıtan belediyeler de açıklandı. İşte o liste:

İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

Aydın Efeler Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Samsun Atakum Belediyesi

Konyaaltı Belediyesi

Edremit Belediyesi

Bodrum Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

Denizli Merkezefendi Belediyesi

Milas Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Marmaris Belediyesi

Muğla Menteşe Belediyesi