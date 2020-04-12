''Yazıyor yazıyor koronavirüs yazıyor...'' Sözcü bedava gazete dağıttı
Sözcü gazetesi, sokağa çıkma yasağının ardından gazeteleri okuyucuyla buluşturmak için 31 ildeki belediyelerle işbirliği yaptı. Birçok ilde gazeteler bedava dağıtıldı.
Sözcü Gazetesi, sokağa çıkma yasağı getirilen illerde birçok belediyeyle işbirliği yaparak, okuyucularına gazete dağıttı. Ayrıca, İstanbul’da bulunan çok sayıda Halk Ekmek büfesinden ücretsiz gazete dağıtıldığı belirtildi.
Sözcü'nün internet sitesinde bedava gazete dağıtan belediyeler de açıklandı. İşte o liste:
İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri
Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri
İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri
Aydın Efeler Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Samsun Atakum Belediyesi
Konyaaltı Belediyesi
Edremit Belediyesi
Bodrum Belediyesi
Kuşadası Belediyesi
Denizli Merkezefendi Belediyesi
Milas Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Marmaris Belediyesi
Muğla Menteşe Belediyesi
ŞİŞLİ'DE SOKAK SOKAK GAZETE DAĞITILDI
Kurtuluş'ta araçlarıyla sokakları dolaşarak gazete satan çalışanlardan Mesut Bozyörük, belirli aralıklarla 'yazıyor yazıyor gazeteler koronavirüsü yazıyor, gazeteci geldi' diye bağırarak evlerindeki vatandaşlara seslendi.