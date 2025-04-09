Yazlık daire hırsızlarının yaptıklarını görev ev sahipleri şoke oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kış aylarında kimsenin yaşamadığı 4 katlı 12 dairelik yazlık apartmanın 8 dairesini soyan hırsızların girdikleri dairelerde oturup tavla dahi oynadıkları ortaya çıktı. Rahat hırsızlar önce güvenlik kameralarına ardından da güvenlik güçlerine yakalandı...
Olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesinde meydana geldi. Daire sahiplerinden İ.N., dün akşam saatlerinde dairesine geldiğinde apartmanın merdiven elektriğinin kesik olduğunu fark etti.
Dairesine girdiğinde kapısının açık ve iç kapıların de kırık olduğunu gören İ.N., evine hırsız girdiğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede aynı binada 7 dairede daha hırsızlığın gerçekleştiğini belirledi. Hırsızların bazı dairelere balkon camlarını kırarak girdikleri ve çaldıkları eşyaları balkonlardan taşıdıkları tespit edildi.
Polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve otellerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Apartmana giren- çıkan ve çevrede gözetleme yapan şüpheliler, güvenlik kameraları izlenerek tespit edildi.
Ayrıca güvenlik kameralarına hırsızların çaldıkları eşyalarla apartmandan ayrılmaları da yansıdı. Eşkalleri ve kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri M. Ş., S.K., C.S. ve S. D., Erdemli polisinin eş zamanlı yaptığı baskınlarla yakalandı. Hırsızları sorguya alan polis, çalıntı eşyaların satıldığı yerleri de saptadı.