Yazlık daire hırsızlarının yaptıklarını görev ev sahipleri şoke oldu

Dairesine girdiğinde kapısının açık ve iç kapıların de kırık olduğunu gören İ.N., evine hırsız girdiğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede aynı binada 7 dairede daha hırsızlığın gerçekleştiğini belirledi. Hırsızların bazı dairelere balkon camlarını kırarak girdikleri ve çaldıkları eşyaları balkonlardan taşıdıkları tespit edildi.