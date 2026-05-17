Yediği bayat mısır hayatını değiştirdi, kovulduğu yerde kendi işini kurdu
İstanbul Eminönü'nde yediği mısırın bayat çıkması ve esnafın kendisine sert tepki göstermesi üzerine mısırcılığa başlayan Dursun Öztürk'ün inanılmaz başarı hikayesi. İşte işsizken günde 15 mısırla başladığı işinde, kalite ve insan sağlığından asla ödün vermeden yılda 50 bin satış rakamına ulaşan "Dursun Dayı"nın ilham veren hayat öyküsünün tüm detayları...
İstanbul Eminönü'nde 18 yıl önce yediği bayat mısıra itiraz edince esnaf tarafından kovulan 64 yaşındaki Dursun Öztürk, inat edip başladığı seyyar mısırcılık işinde günde 15 adetten yılda 50 bin satış rakamına ulaşarak ilham veren bir başarı hikayesine imza attı. "İnsanlara Kötü Mısır Satıyorsunuz" dedi, Hayatı Değişti Başakşehir Eski Şamlar Mahallesi'nde yaşayan ve o dönem işsiz olan Dursun Öztürk, Eminönü'nde uzun süre kuyrukta bekleyerek aldığı mısırın bayat çıkması üzerine tezgah sahibine, "İnsanlara kötü mısır satıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Karşılığında aldığı "Senden para istemiyorum, kaybol git" yanıtı ise onun dönüm noktası oldu. Yaşadığı bu kötü tecrübenin ardından, "Ben bu işi daha iyi yaparım" diyen Öztürk, küçük bir tüpte günde sadece 15 mısır kaynatarak kendi işini kurmaya karar verdi. Aradan geçen 18 yılın ardından bugün çevresinde "Dursun Dayı" olarak bilinen saygın bir esnaf haline gelen Öztürk, başarısının sırrını dürüstlük ve insan sağlığına verdiği değerle açıklıyor. "Akşama kadar kalan mısır burada kesinlikle satılmaz, hayvanlara veririm. Milletin sağlığıyla hayatta oynamayız" diyerek kaliteden taviz vermediğini vurgulayan Öztürk, bugün ortalama 40-50 bin adet mısır satıyor. Yıllar önce kendisini kovan esnafı unutmadığını ancak kimseye yanlış yapmadığını belirten usta satıcı, “Bir Allah'ın kulunun kalbini kırmamışım, herkes beni sever” sözleriyle iş ahlakını gözler önüne seriyor.
Eve döndüğünde eşi Zeynep Öztürk'e mısırcı olmak istediğini söylediğini belirten Dursun Öztürk, eşinin de kendisine destek verdiğini ifade etti. Bir piknik tüpü ve 15 mısırla işe başladığını anlatan Öztürk, "İlk gün yarısını sattım. Satamadıklarımı eve götürüp çocuklara yedirdim. Sonra odun ateşinde yapmaya karar verdim" dedi. Eşiyle birlikte bir arsa kiralayarak odun ateşinde mısır pişirmeye başladıklarını dile getiren Öztürk, yıllar içinde işini büyüttüğünü söyledi. Öztürk, "15 mısırla başladım, şimdi yılda ortalama 40-50 bin mısır satıyorum. İnsanlara değer veririm. Helalinden kazanırım" diye konuştu.Mısırcılık serüveninde en büyük destekçisinin eşi Zeynep Öztürk olduğunu belirten Dursun Öztürk, eşinin 2024 yılı Temmuz ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Eşini çok özlediğini dile getiren Öztürk, "Onunla birlikte yıllarca omuz omuza çalıştık. O olmayınca hiçbir şeyin tadı kalmadı ama tezgâhı kapatmadım" dedi.
İnsanlara değer verdiğini vurgulayan Dursun Öztürk, "Boşta geziyordum Eminönü'ne gidip bir mısır yiyeyim dedim. Mısır bayat, millet kuyruğa girmiş. Ondan sonra mısırı çöpe attım. Adama ağzıma geleni söyledim 'Böyle mi iş yapıyorsunuz, Vatandaşa böyle mi mısır yediriyorsunuz' dedim. Adam da bana 'Sen kaybol git. Para istemiyorum senden' dedi. Ben de mısır satmaya başladım. Önce ufak bir tüple başladım. 15 mısır pişirdim. 15 mısırın 7 tanesini sattım, 8 tanesini de çocuklara götürdüm. Bu işin tüple yürümeyeceğini anladım. Bu sefer de odun satın aldım. Ufaktan başladım, sonra iş büyüdü gitti. 18 yıldır mısır satıyorum. Bir Allah'ın kulunun kalbini kırmamışım. İnsanlara çok değer veririm. Özellikle hanımlara daha çok değer veririm" dedi.