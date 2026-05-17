Yediği bayat mısır hayatını değiştirdi, kovulduğu yerde kendi işini kurdu

Karşılığında aldığı "Senden para istemiyorum, kaybol git" yanıtı ise onun dönüm noktası oldu. Yaşadığı bu kötü tecrübenin ardından, "Ben bu işi daha iyi yaparım" diyen Öztürk, küçük bir tüpte günde sadece 15 mısır kaynatarak kendi işini kurmaya karar verdi. Aradan geçen 18 yılın ardından bugün çevresinde "Dursun Dayı" olarak bilinen saygın bir esnaf haline gelen Öztürk, başarısının sırrını dürüstlük ve insan sağlığına verdiği değerle açıklıyor. "Akşama kadar kalan mısır burada kesinlikle satılmaz, hayvanlara veririm. Milletin sağlığıyla hayatta oynamayız" diyerek kaliteden taviz vermediğini vurgulayan Öztürk, bugün ortalama 40-50 bin adet mısır satıyor. Yıllar önce kendisini kovan esnafı unutmadığını ancak kimseye yanlış yapmadığını belirten usta satıcı, “Bir Allah'ın kulunun kalbini kırmamışım, herkes beni sever” sözleriyle iş ahlakını gözler önüne seriyor.