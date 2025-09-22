Yediler, içtiler, hesabı ödemeden gidip, ellerinde silahlarla dönüp kurşun yağdırdılar
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kafeden hesap ödemeden ayrıldıkları iddia edilen şahıslar, çıkan kavgada kafeyi kurşun yağmuruna tuttu.
Kaynak: İHA
İddiaya göre, Muğla2nın Bodrum ilçesi Barış Meydanı’nda bulunan Denizciler Derneği kafesine gelen B.İ., S.C.K. ve E.K. hesabı ödemeden mekândan ayrıldı. Kısa süre sonra yeniden işletmenin önünden geçen şahıslar, çalışanlarla tartışmaya girdi.
Yaşanan arbede sırasında S.C.K., belinden çıkardığı tabancayla kafeye doğru peş peşe ateş etti.
Kurşunların hedefi olan işletmede can kaybı yaşanmazken, cam ve duvarlara iki mermi isabet etti. Kafede oturan vatandaşlar ise can havli ile kaçtı.
Kaçmaya çalışan şüpheliler S.C.K. ile G.İ. ve B.İ., polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.
