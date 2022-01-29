Yeğeninin ölümüne neden olmuştu... Mahkemede şoke eden ifadeler
İzmir'de kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki yeğeni Eymen'in ölümüne neden olan hala Zerrin A.'nın yargılanmasına devam edildi. Zerrin A., ''Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm, intihara teşebbüs ettim. Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum'' dedi. Ardından söz alan Eymen'in babası ise Zerrin A.'nın duygu sömürüsü yaptığını öne sürdü.
İzmir'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin A.'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen K.'nın ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi.
Kaza, 1 Ağustos 2021 tarihinde, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen K., halası Zerrin A.'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine A., yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen K., halası Zerrin A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen A., cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Zerrin A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasına sağlık sorunları nedeniyle katılmayan A., bu duruşmada salonda hazır bulundu. Duruşmaya, A.'nın yanı sıra Eymen'in babası Adem K. ve avukatı Başak Atalay da katıldı.
'ARABAYA GÖTÜRDÜM AMA ARABA ÇALIŞMADI'
Hakim ilk olarak Zerrin A.'ya söz verdi. Olay gününü anlatan A., "Yeğenimi olay tarihinde babası Adem K., anneannesinden alıp yanıma getirmişti, Eymen ile birlikte vakit geçirecektik. Eymen'in halasıyım ancak onu evladım gibi sevdim. Kendimi annesi gibi hissediyordum ve hayatımı Eymen'e adadım. O gün köpek almak için dışarı çıkacaktık. Beraber araca bindik. Eymen benim yanımdayken boynuma sarılır, öper ve şakalar yapardı. Varlığını hep hissettirirdi. Bir an araçta sessizlik oldu. Bu sırada aracın aynasından baktığımda Eymen'i yerde yatar vaziyette gördüm. Hemen yanına koştum. İlk olarak şaka yapıyor diye düşündüm. Yanına gittiğimde kulağından kan geldiğini gördüm ve panikledim. Bağırdım ama otoparkta kimse yoktu. Eymen'i kucağıma alarak araca taşıdım. Ancak araba bir türlü çalışmadı. Göstergede anahtar işareti yanıyordu. Ben de Eymen'i kucağıma alarak asansöre taşıdım" dedi.
'NE CEZA VERİRSENİZ VERİN, BEN ZATEN YAŞAMIYORUM'
Araçta arıza olduğunu söyleyen Zerrin A., "Asansörden çıktığımda doktor olduğunu söyleyen biri yardımcı oldu. Eymen'in yere düşüp kafasını çarptığını zannediyordum. Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm, intihara teşebbüs ettim. Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum. Araca bindiğimizde Eymen arkada oturuyordu. Aracın kapılarını kilitleyip kilitlemediğimi hatırlamıyorum. Nasıl indiğini fark etmedim. Araçta elektrik tesisatıyla ilgili arıza vardı" ifadelerini kullandı.