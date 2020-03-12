Yemek şirketinden iğrenç protesto
Çin'de "Fankuai Köpek Eti" adlı şirket, evcil hayvan eti tüketmesini yasaklayan yasayı protesto ederek insanları eski alışkanlıklarına dönmeye çağırdı.
Koronavirüs nedeniyle yetkililer, evcil hayvan yeme yasağını uygulamaya koymaya çalışırken Çinli bir yemek firması, insanlara yetkililerin sırf batıyı memnun etmek için bu yasağı ortaya attıklarını, evcil hayvan yiyerek tüm dünyaya kültürlerine ne kadar bağlı olduklarını gösterme çağrısında bulundu.
Çin'in doğu bölgesinde bulunan "Fankuai Köpek Eti" adlı şirket, web sitesinde yayınladığı açıklamada insanların koronavirüs salgını sonrasında evcil hayvan eti tüketmesini yasaklayan yasayı protesto etti. Koronavirüs tüm dünyada hızlaca yayılırken "kültürel güvenlerini" göstermek adına vatandaşları köpek eti yemeye çağıran bir reklam paylaştı.
Fankuai, Şenzen kentindeki milletvekillerinin Batı'daki virüs paniğini yatıştırmak için bu önergeyi hazırlağını iddia etti.