Yemek şirketinden iğrenç protesto

Koronavirüs nedeniyle yetkililer, evcil hayvan yeme yasağını uygulamaya koymaya çalışırken Çinli bir yemek firması, insanlara yetkililerin sırf batıyı memnun etmek için bu yasağı ortaya attıklarını, evcil hayvan yiyerek tüm dünyaya kültürlerine ne kadar bağlı olduklarını gösterme çağrısında bulundu.