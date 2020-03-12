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  3. 12 Mart 2020 16:37

Yemek şirketinden iğrenç protesto

Çin'de "Fankuai Köpek Eti" adlı şirket, evcil hayvan eti tüketmesini yasaklayan yasayı protesto ederek insanları eski alışkanlıklarına dönmeye çağırdı.

Yemek şirketinden iğrenç protesto

Koronavirüs nedeniyle yetkililer, evcil hayvan yeme yasağını uygulamaya koymaya çalışırken Çinli bir yemek firması, insanlara yetkililerin sırf batıyı memnun etmek için bu yasağı ortaya attıklarını, evcil hayvan yiyerek tüm dünyaya kültürlerine ne kadar bağlı olduklarını gösterme çağrısında bulundu.

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Yemek şirketinden iğrenç protesto

Çin'in doğu bölgesinde bulunan "Fankuai Köpek Eti" adlı şirket, web sitesinde yayınladığı açıklamada insanların koronavirüs salgını sonrasında evcil hayvan eti tüketmesini yasaklayan yasayı protesto etti. Koronavirüs tüm dünyada hızlaca yayılırken "kültürel güvenlerini" göstermek adına vatandaşları köpek eti yemeye çağıran bir reklam paylaştı.

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Yemek şirketinden iğrenç protesto

Fankuai, Şenzen kentindeki milletvekillerinin Batı'daki virüs paniğini yatıştırmak için bu önergeyi hazırlağını iddia etti.

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Yemek şirketinden iğrenç protesto

Fankuai, elde kıyılmış köpek eti, baharatlı köpek eti ve kaplumbağa suyunda kızarmış köpek eti gibi duyması bile tüyler ürperten çeşitli yemekler üretiyor.

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