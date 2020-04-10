Yemen ülkedeki ilk koronavirüs vakasını açıkladı!

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (52 bin 165), Almanya (50 bin 557), İran (32 bin 309), İtalya (28 bin 470), ABD (24 bin 961) ve Fransa (23 bin 206) oldu. Dünya genelinde C-19 vaka sayısı 1 milyon 589 bin 16'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 94 bin 946 kişi hayatını kaybetti.