Yengesini 37 yerinden bıçakladı! Talihsiz kadın oğlunun ''idamını'' istiyor

Dehşete düşüren olay, 26 Ocak’ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesi'nde meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İ., çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya’yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan Recep İ., yeğenlerinden elini öpmesini istedi. Ancak Asya, amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine Recep İ., Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, onu dövdü. Asya'nın ağladığını duyan Mehtap İ., alt kata indi. Recep İ., bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle Mehtap İ.'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.