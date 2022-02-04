Yengesini 37 yerinden bıçakladı! Talihsiz kadın oğlunun ''idamını'' istiyor
Hatay'da elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini döven 39 yaşındaki bir kişi sesler üzerine alt kata inen öğretmen yengesini "ağabey" demediği gerekçesiyle biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesmeye çalıştı. Olayın ardından zanlı gencin annesi "oğlum idam edilsin" dedi.
Hatay'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini döven Recep İ. (39), sesler üzerine alt kata inen öğretmen yengesi Mehtap İ.'ı (34) da 'ağabey' demediği gerekçesiyle biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesmeye çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep İ. tutuklanırken, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehtap İ. yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözünü kaybetti. İşte dehşete düşüren olayın detayları!
Dehşete düşüren olay, 26 Ocak’ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesi'nde meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İ., çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya’yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan Recep İ., yeğenlerinden elini öpmesini istedi. Ancak Asya, amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine Recep İ., Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, onu dövdü. Asya'nın ağladığını duyan Mehtap İ., alt kata indi. Recep İ., bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle Mehtap İ.'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.
MUTFAKTAN BIÇAK ALIP GÖZÜNE SAPLADI
Evin mutfağından 2 bıçak alan Recep İ., Mehtap İ.'ın boğazını kesmeye çalıştı. Mehtap İ., çığlıklar atıp yardım istedi. Bu sırada yan odada bulunan kayınvalidesi Aysel İ., gelinini kurtarmaya çalıştı. Recep İ., bıçağı Mehtap İ.’ın sol gözüne saplayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aysel İ., pencereye çıkıp sokaktaki komşularından yardım istedi.
ELİNİ YIKADI KAÇTI
Mehtap İ. kanlar içinde yere yığılırken, kayınbiraderi ise lavaboda ellerini yıkadıktan sonra evden çıkıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehtap İ., Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.