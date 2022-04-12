Yeni araştırma: 2 doz aşılılarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı
Norveç'te yapılan araştırmada, iki doz koronavirüs aşısı olan kişilerde en sık görülen Omicron semptomları belirlendi.
Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor.
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Uzmanlar aşının koronavirüsün Omicron varyantına karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çiziyor.
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Ancak iki doz Koronavirüs aşısının Omicron'a karşı etkisinin düşük olduğu Norveç'te yapılan araştırma ile ortaya çıktı.
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Aşılı kişilerin Omicron'a yakalanması durumunda daha farklı Omicron semptomları görüldüğü daha önce yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmıştı.
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