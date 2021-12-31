Yeni araştırma: İki doz BioNTech aşısı Omicron'a karşı ne kadar etkili?
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 100'ü aşkın ülkede tespit edilen Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları yükseliyor. Varyantın yayılmasıyla aşıların etkinlik oranları tartışma konusu oldu. Güney Afrika'da yapılan çalışmada, iki doz BioNTech aşısının Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğu tespit edildi.
Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde yapılan yeni araştırma, Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğuna dair daha fazla veri sağladı.
New England Medical Journal adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma, Pfizer/BioNTech aşısının iki dozunun Omicron varyantı ile hastaneye yatışa karşı yüzde 70 etkili olduğunu buldu.
BİRÇOK ÜLKEDE BASKIN VARYANT HALİNE GELDİ
15 Kasım itibariyle, Omicron varyantı Güney Afrika'da yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 75'inden fazlasında tespit edildi ve varyant hızla birçok ülkede baskın hale geldi.
Bununla birlikte bilim insanları, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı corona virüs nedeniyle hastaneye yatışları önlemede ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için Güney Afrika’nın sağlık kuruluşu Discovery Health'den alınan verileri kullanarak Delta varyantı teşhisi konan kişilerin verileri ile Omicron vakalarının verilerini karşılaştırdılar.