Yeni araştırma: İki doz BioNTech aşısı Omicron'a karşı ne kadar etkili?

Bununla birlikte bilim insanları, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı corona virüs nedeniyle hastaneye yatışları önlemede ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için Güney Afrika’nın sağlık kuruluşu Discovery Health'den alınan verileri kullanarak Delta varyantı teşhisi konan kişilerin verileri ile Omicron vakalarının verilerini karşılaştırdılar.