Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında kalem kalem hesapladı

BU ÖLÇÜLERE GÖRE NE OLABİLİR?

Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6.471 TL olarak uygulanıyor. Net asgari ücret ise 5.500 TL.

Bunun iki tarafı var bir alan tarafı var bir de veren tarafı yani işveren tarafı var. Dolayısıyla istihdamın korunması iş yerlerinin korunması anlamında asgari ücrette bir denge de gerekiyor. İşverene maliyeti 7.603 TL şu anda.

3 aylık enflasyon belli oldu %7.05 çıktı. Daha 3 aylık veri daha var. 6 aylık enflasyon tahminleri de aşağı yukarı yüzde 20-30 çıkıyor. Ama bu sene yine enflasyonun üzerinde bir refah payı da verileceği konuşuluyor..