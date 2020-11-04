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  3. 04 Kasım 2020 14:44

Yeni ayakkabının yerine eskilerini bıraktı: ''Hakkını helal et''

Van'ın Erciş ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Balkondaki yeni ayakkabıyı çalan şahıs, yerine eski lastik ayakkabılarını koyup ''Hakkını helal et'' yazılı bir not bıraktı.

Yeni ayakkabının yerine eskilerini bıraktı: ''Hakkını helal et''

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Yakup Yeşilırmak'ın (50) tek katlı müstakil evine dün gece saatlerinde gelen kişi, balkondaki yeni ayakkabıları alıp, yerine eski lastik ayakkabılarını bıraktı. Kimliği belirsiz kişi bıraktığı ayakkabıların içine "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not bıraktı.

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Yeni ayakkabının yerine eskilerini bıraktı: ''Hakkını helal et''

Erciş'in Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık çalışanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Yakup Yeşilırmak, işine gitmek üzere sabah saatlerinde balkona çıkınca dün akşam bıraktığı ayakkabılarını bulamadı. 

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Yeni ayakkabının yerine eskilerini bıraktı: ''Hakkını helal et''

Bir ay önce 170 TL'ye aldığı kışlık kunduranın yerinde bir çift lastik ayakkabı gören Yeşilırmak, şoke oldu.

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Yeni ayakkabının yerine eskilerini bıraktı: ''Hakkını helal et''

Yeşilırmak lastik ayakkabıların içinde "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not buldu.

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