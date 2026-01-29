Yeni bir binadaki dairenin tavanı çöktü! Facianın ucuz atlatıldığı anlar kamerada
Bursa’da inşaatı yeni tamamlanan binadaki bir dairenin mutfağının asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar dairenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay merkez saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi’nde bulunan site içerisinde yapımı yeni tamamlanan dairede meydana geldi.
Dairenin mutfağının asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü.
Bu sırada uyuyan daire sakinleri panik yaşadı. Tavanın çökmesinin ardından mutfağa tavandan su aktığı görüldü.
Tavanın çökme anı daire içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
