Yeni bir koronavirüs aşısı geliyor! Hem de 1 yıl boyunca etkili olacak
Ünlü ilaç şirketi Pfizer’ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla, Covid-19 salgını için dördüncü destek aşısının gerekli olduğunu söyledi.
Pfizer’ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla, ABD’de bir TV kanalına verdiği mülakatta, Covid-19 aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü belirtti.
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Bourla, “Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli." şeklinde konuştu.
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Mevcut Kovid-19 aşılarının enfeksiyona karşı uzun süre etkili olmadığını ifade eden Bourla, Omicron dahil virüsün bütün varyantlarına karşı en az bir yıl kullanılabilecek aşı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini aktardı.
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