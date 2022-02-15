Yeni bir rekora koşan altın fiyatları için ''savaş'' alarmı verildi
Ukrayna-Rusya gerilimi, Fed’in faiz artırım sürecine girecek olması ile 9 ayın zirvesine çıkan ons altın fiyatları için dikkat çeken uyarı.
Hem iç piyasalar hem de dış piyasalardaki gerilim altın fiyatlarını yeniden uçuşa geçirdi. Ons altın fiyatı bir anda yükselirken altın fiyatları son 9 ayın zirvesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı 2022 yılının ikinci politika faizine odaklanan altında yükseliş yeniden endişelendiriyor.
Analistler bu gelişmelerin piyasaları potansiyel olarak doların yanı sıra güvenli liman sarı metali destekleyen tehlikeli zamanlar için hazırladığını ifade etti.
Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti. Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi. Raporda, "Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.