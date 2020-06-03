Yeni destek paketlerinin detayları belli oldu!

Sıfır Konut Destek Paketi Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Vakıf Katılım tarafından desteklenen pakette İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin TL'ye kadar, diğer şehirlerde ise 500 bin TL'ye kadar kredi imkanı bulunacak. 100 bin lira krediye göre hazırlanmış 2 örnek ödeme tablosu bulunuyor. 12 ay ödemesiz toplamda 15 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı bulunan paketin ilk örnek tablosunda 13. aydan itibaren başlamak ve 168 ay ödemek üzere bin 19 lira taksit bulunuyor. Bu tabloya göre geri ödeme miktarı ise 171 bin 184 TL. İkinci tabloda ise 180 ay vade bulunuyor. 937 TL eşit taksitle toplamda 168 bin 709 TL ödeme yapılacak.