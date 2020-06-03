Yeni destek paketlerinin detayları belli oldu!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren birçok sektöre nefes olacak 4 yeni destek paketi hazırladıklarını açıklamıştı. Konut, taşıt, sosyal ihtiyaçlar ve tatil harcamaları için 4 ayrı başlık altında hazırlanan ve 5 kamu bankası tarafından desteklenen yeni destek paketinin detayları belli oldu.
Türkiye ekonomisinde birçok sektöre nefes aldıracak 4 yeni destek paketini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından müjdelemişti.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." demişti. İşte Albayrak'ın bu sözlerle duyurduğu destek paketlerinin detayları...
Sıfır Konut Destek Paketi Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Vakıf Katılım tarafından desteklenen pakette İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin TL'ye kadar, diğer şehirlerde ise 500 bin TL'ye kadar kredi imkanı bulunacak. 100 bin lira krediye göre hazırlanmış 2 örnek ödeme tablosu bulunuyor. 12 ay ödemesiz toplamda 15 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı bulunan paketin ilk örnek tablosunda 13. aydan itibaren başlamak ve 168 ay ödemek üzere bin 19 lira taksit bulunuyor. Bu tabloya göre geri ödeme miktarı ise 171 bin 184 TL. İkinci tabloda ise 180 ay vade bulunuyor. 937 TL eşit taksitle toplamda 168 bin 709 TL ödeme yapılacak.
İkinci El Konut Destek Paketi İkinci El Konut Destek Paketi'nde faiz oranı yüzde 0.74. İlk örnek tabloda 12 ay taksit ödemesi bulunmuyor. Sonrasında 168 ay bin 95 lira taksitle toplamda 183 bin 925 TL ödeme gerçekleştirilecek. İkinci örnek tabloda ise 180 ay bin 7 lira taksitle toplamda 181 bin 285 TL geri ödeme yapılacak.