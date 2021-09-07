Yeni düzenleme hazır: Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanacak

Daha önce kamuoyunda tartışılan düzenlemeler özetle şu başlıkları içeriyor:

AVM VE ZİNCİR MARKETLER

Taslağa göre 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerde en fazla 20 bin metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek şekilde AVM açılabilecek. Bir AVM'nin herhangi bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, zincir marketler yalnızca nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Küçük esnafı korumak için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. Zincir marketler, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.