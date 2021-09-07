Yeni düzenleme hazır: Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanacak
Küçük esnafı korumak amacıyla market ve AVM'lere bazı yasaklar getirilecek. Düzenleme ile küçük esnafı korumak için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanacak. Ayrıca zincir marketler pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.
TBMM'nin yeni yasama dönemine başlamasına bir ay kala, bakanlıklardaki yasal altyapı düzenlemeleri konusundaki çalışmalar hızlandı. Geçmişte de gündem olan üç büyük paketin çalışmaları yaz boyu sürdü. Bu yasal çalışmalara bir de Maliye Bakanlığı'nın paketi eklenecek. Yeni dönemde Haller, AVM'ler, Kooperatifcilik, OSB düzenlemesi gibi temel yasalar tartışılacak.
Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı yaz boyunca milletvekillerini de davet ederek, aylardan beri tartışma konusu olan üç taslak metni yeniden masaya yatırdı. Sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarının da katıldığı toplantılarla, Haller Taslağı, AVM Taslağı ve Kooperatifcilik Taslağı üzerindeki çalışmalar son aşamaya getirildi. 3 sektörde temel düzenlemeler içeren bu metinlerin 1 Ekim'de TBMM'ye sevkedilmesi planlanıyor.
ÖNCELİK EKONOMİ
Ayrıca, enerji piyasası düzenlemeleri, KOBİ ve Organize Sanayi Bölgeleri'nin işleyişiyle ilgili yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için de çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın piyasaların düzenlenmesi amacıyla yaptığı pakette, yeni dönemin en önemli başlıklarından olacak. Sosyal medya ve spor taslaklarının dışında TBMM'nin yeni dönem düzenlemelerinin büyük çoğunluğu ekonomik başlık içerecek.
Daha önce kamuoyunda tartışılan düzenlemeler özetle şu başlıkları içeriyor:
AVM VE ZİNCİR MARKETLER
Taslağa göre 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerde en fazla 20 bin metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek şekilde AVM açılabilecek. Bir AVM'nin herhangi bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre, zincir marketler yalnızca nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Küçük esnafı korumak için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. Zincir marketler, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.