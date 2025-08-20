Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulları yükümlüler temizledi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yükümlülerin topluma kazandırılması adına birçok etkinlik yürütüldüğünü belirtti. Başsavcı Sezgin, "Bunlardan bir tanesi de yükümlülerimizin okulların tatil olduğu dönemlerde okulların boya badanası, temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi ve genel anlamda okulların eğitim dönemine hazırlanmasıdır" dedi. Başsavcı Sezgin, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde toplam 200 yükümlü bulunduğunu ve bunlardan 50’sinin Karşıyaka’daki çeşitli kamu kurumlarında, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve belediyenin farklı birimlerinde kamu hizmeti kapsamında görev aldığını ifade etti. Şu anda 15 yükümlünün okullarda temizlik ve boya badana faaliyetlerini yürüttüğünü ve okulları eğitim dönemine hazırladığını vurguladı.