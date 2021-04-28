Yeni ekonomi paketi için geri sayım!

Finans kanadında çalışmalar yapmak için ise Finansal İstikrar Komitesi hayata geçirilecek. Komitenin her ay düzenli olarak bir araya gelerek 3 ayda bir rapor yayımlaması öngörülüyor. Teklifte, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ın tek bir belge haline getirilmesi de yer alacak.