Yeni Evim kampanyası başlıyor; işte bilmeniz gerekenler
Orta gelirli vatandaşlar için "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası" 16 Ocak Pazartesi ( yarın ) itibaren başlıyor. Peki, şartlar neler, kura çekimi olacak mı? İşte bilmeniz gerekenler...
Orta gelirli vatandaşlar için "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası" hayata geçiriliyor. Projeye başvurular 16 Ocak'ta başlayacak. Peki, şartlar neler, kura çekimi olacak mı?
Şartları sağlayan orta gelirli vatandaşlar uygun faiz ve vade oranı ile ev sahibi olacak. Bugüne kadar yapılmayan ve dikkat çeken destek ise Hazine’den geldi. Ev alan vatandaşın ilk 3 yılda taksit ödemelerine Hazine katkı sunacak. Bu destek ise hane gelirine göre değişecek.
‘Yeni Evim’ kampanyasının detaylarını paylaşmak için Emlak Konut GYO tarafından sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşları başkanlarının da katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Hazine desteğini anlatan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “İlk 3 yılda aylık taksit ödemelerinin belirli bir kısmına, kredinin toplam vadesi bitmeden (son 8 yılda) geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği verilecek. Bu destek her kesim için aynı olmayacak. Aile geliri 20 bin lira olan ile 40 bin lira olana farklı katkı yapılacak. Bu, aynı zamanda bir sosyal proje. Daha düşük hane geliri olana daha çok katkı verilir” dedi.