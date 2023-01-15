Yeni Evim kampanyası başlıyor; işte bilmeniz gerekenler

Toplantıda Hazine desteğini anlatan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “İlk 3 yılda aylık taksit ödemelerinin belirli bir kısmına, kredinin toplam vadesi bitmeden (son 8 yılda) geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği verilecek. Bu destek her kesim için aynı olmayacak. Aile geliri 20 bin lira olan ile 40 bin lira olana farklı katkı yapılacak. Bu, aynı zamanda bir sosyal proje. Daha düşük hane geliri olana daha çok katkı verilir” dedi.