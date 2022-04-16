Yeni evlenecekler için kötü haber: Bir düğünün maliyeti ne kadar?
Yeni yuva kurma hayali olanlar artan masraflar nedeniyle bu hayallerine zor kavuşacak. İşte 2022 yılında bir düğünün toplam maliyeti...
Ramazan sonrasında düğün sezonunun açılması bekleniyor. Çiftler düğün, çeyiz ve ev hazırlığına başlarken artan enflasyon ve kur ile evlilik maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 85-115 aralığında yükseldi.
1 / 19
Ev kurarken ilk olarak mobilya fiyatlarındaki yüksek fiyatlar dikkat çekti. Yemek odası takımı bir yılda yüzde 59 oranında zamlanarak 12 bin TL'ye çıkarken, oturma odası takımı ise yine bir yılda yüzde 68 oranında artarak 14 bin TL'ye yükseldi.
2 / 19
Çamaşır makinesi fiyatları minimum 6 bin lira, bulaşık makinesi 6 bin 638 lira, buzdolabı fiyatları ise bir yılda 4 bin 300 TL'den 9 bin liraya çıktı.
3 / 19
Küçük ev aletlerinin fiyatları ise aletler kadar küçük değil. Orta halli bir fırının fiyatı 4 bin liraya kadar yükseldi.
4 / 19