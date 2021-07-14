Yeni evlenmiş çiftin büyük mutluluğu
İçerisinde yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet, bin 500 TL para ve bazı özel evrakların içerisinde yer aldığı valiz ile Sıratut mahallesinde bulunan evlerine giden ve bir ay önce evlendikleri öğrenilen Afganlı Amir ve Robina Heideri çifti, Erdem Caddesi üzerinde bir süre oturarak dinlenmeye başladı.
Sohbete dalan yeni evli çift, bir süre sonra yeniden evlerinin yolunu tutarken yanlarındaki valizi kaldırımda unuttu. Bir süre sonra valizin bulunduğu yerden geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerindeki valizi fark etti.
Dikkatli bir şekilde yaklaşan polis ekipleri, ağzı hafif şekilde açık olan valiz içerisinde kıyafetlerin ve bazı özel evrakların olduğunu anlayarak valizi açtı. Açılan valiz içerisinde ziynet ve paralarla karşılaşan polis ekipleri valizin sahibini aramaya başladı.
Polis ekipleri valizde bulunan evlilik cüzdanından yola çıkarak çiftlerin önceden kayıtlı olduğu ikamet adreslerinin kapıları tek tek çalındı. Yaklaşık yarım saat içerisinde 9 ayrı adresi gezen polis ekipleri Afganlı çifti buldu. Polis aracına bindirilen Amir ve Robina Heideri çifti, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.
İnşaat işçisi olduğu öğrenilen ve 1 ay önce yaptıkları düğün töreninden kalan altınlarını teslim alan Amir ve Robina Heideri çifti, polis ekiplerine teşekkür etti. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN