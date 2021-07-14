Yeni evlenmiş çiftin büyük mutluluğu

Dikkatli bir şekilde yaklaşan polis ekipleri, ağzı hafif şekilde açık olan valiz içerisinde kıyafetlerin ve bazı özel evrakların olduğunu anlayarak valizi açtı. Açılan valiz içerisinde ziynet ve paralarla karşılaşan polis ekipleri valizin sahibini aramaya başladı.