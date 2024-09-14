Yeni evli çifti balayı dönüşü ölüm ayırdı

Olay, Muğla ile Denizli Karayolunda Gazeller Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta sonu görkemli bir düğünle dünya evine giren genç çift, düğün sonrası gittikleri balayı dönüşünde Muğla ile Denizli Karayolunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.