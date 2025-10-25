Yeni gün yeni bir vahşetle başladı: Anne, baba ve çocukları evlerinde ölü bulundu
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, anne ve babasını silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.(32) henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., yanında bulunan silahla annesi H.A. (54) ve babası S.A.'yı (67) vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.A. ile anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcısının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.