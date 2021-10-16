Yeni güne yine kötü haberle başladık: Ölü ve yaralılar var!

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar, halat yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Ö. aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.