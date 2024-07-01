Yeni haftada bir yanda sağanak yağış diğer yanda kavurucu sıcaklar
Meteoroloji'den alınan yeni haftanın ilk hava durumu tahminlerine göre çok sayıda ilimizde sağanak yağış ve fırtına beklenirken geride kalan illerimiz kavurucu yaz sıcaklarıyla bunalacak.... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.