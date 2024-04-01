Yeni haftada hava nasıl olacak ?
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi yeni haftada yazı aratmayan sıcak günler bekliyor... İki bölge için toz taşınımı uyarısı yapılırken, haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri de açıklandı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) zamanla İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ:
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EGE BÖLGESİ:
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ BÖLGESİ:
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ BÖLGESİ:
Batı Karadeniz: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Orta ve doğu Karadeniz: Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.