Yeni haftada sağanak yağış tüm yurdu saracak
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bu hafta yurdun büyük bölümünde sağanak geçişleri olacak. İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
1 / 7
Sağanak geçişleri ise devam edecek. 2 Eylül Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
2 / 7
2 Eylül Pazartesi
3 / 7
3 Eylül Salı
4 / 7