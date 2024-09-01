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Yeni haftada sağanak yağış tüm yurdu saracak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bu hafta yurdun büyük bölümünde sağanak geçişleri olacak. İşte 5 günlük haritalı hava durumu...

Yeni haftada sağanak yağış tüm yurdu saracak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. 

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Yeni haftada sağanak yağış tüm yurdu saracak - Resim: 2

Sağanak geçişleri ise devam edecek. 2 Eylül Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. 

İşte 5 günlük haritalı hava durumu...

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Yeni haftada sağanak yağış tüm yurdu saracak - Resim: 3

2 Eylül Pazartesi

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Yeni haftada sağanak yağış tüm yurdu saracak - Resim: 4

3 Eylül Salı

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