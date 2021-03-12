Yeni iç çamaşırıyla kocasına sürpriz yapmak isterken rezil oldu
Yeni aldığı iç çamaşırıyla kocasına sürpriz yapmak isteyen kadın, kayınpederine rezil oldu. Eşini bornozuyla bekleyen kadın, kapıyı kayınpederi açınca neye uğradığını şaşırdı.
Tiktok kullancısı kadın, yeni aldığı iç çamaşırları ile kocasına sürpriz yapmak istedi.
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Üzerine bornoz giyen kadın, kocası eve gelince bornozunu açıp kocasına yeni aldığı iç çamaşırları göstermek için bekledi.
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Kocasının tepkisini videoya almak için odaya kamera yerleştirdi, daha sonra oturma odasında bornozu ile kocasının eve gelmesini bekledi.
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Kadın, evin kapısının açıldığını duyunca gelen kişinin kocası olduğunu sanıp ayağa kalkarak kocasının odaya girmesini bekledi.
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