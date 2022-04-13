Yeni istihdam programının detayları belli oldu

"İş gücü istatistikleri şubat ayında da 30 milyonun üzerinde seyreden istihdamın artmaya işsizliğin azalmaya devam ettiğine işaretidir. Şimdi istihdam ile ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İş başı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. Böylece bu kapsamda işe giren her bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İş verenlerimizi istihdam garantili yeni iş başı eğitim programımızdan istifade etmeye çağırıyorum."