Yeni kiracının vay haline! İstanbul'da ilçe ilçe kira artış oranları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlenmişti. Boş dairelerin kiralarında ise daha hızlı artışlar görüldü. İstanbul'un 10 ilçesinde son bir yılda kiralar yüzde 40 ile yüzde 103 arasında artış gösterdi. Bazı ilçelerde kira artış oranının yüzde 30'un altında kalması dikkat çekti. İşte kiraların en çok arttığı ilçeler...
Ocak 2026 enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından şubat ayında uygulanacak kira zam oranı da belli olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocakta yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak gerçekleşmişti. Enflasyona göre hesaplanan kira artış oranı ise şubat ayında yüzde 33,98 oldu.
Bu ay eski kiracıları ile sözleşme yenileyecek mülk sahipleri maksimum 33,98 oranında artış yapabilecek. Daha düşük artışlar da söz konusu olabileceği gibi, yasal artış oranını yeterli bulmayan ev sahipleri ise “5 yılın tamamlanmış olması şartıyla” kira tespit davası yoluna gidebiliyor.
BOŞ EVDE ARTIŞ DAHA YÜKSEK
Türkiye gazetesinin haberine göre, şubat ayında “boş kiralık” dairelerin kiralarında ise son 1 yıllık dönemde daha hızlı artışlar gözlemlendi. Endeksa verilerine göre İstanbul’da kiralık daire fiyatları son 1 yılda ortalama %35,45 arttı ve 35 bin 539 TL olarak ölçüldü.
İlçeler bazında bakıldığında ise bugün kiralanacak “boş daire” kirasında, son 1 yıllık dönemde daha hızlı artış ölçüldü.
KİRA ARTIŞI EN YÜKSEK İLÇELER
İstanbul Ocak 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde kiraların en çok arttığı ilçeler ve bu ilçelerde ortalama kiralar şöyle sıralanıyor:
-Zeytinburnu: 50.912 TL (%103,46)
-Bahçelievler: 33.662 TL (%69,91)
-Güngören: 32.244 TL (%56,05)
-Bakırköy: 59.636 TL (%53,02)
-Avcılar: 29.443 TL (%51,08)
-Küçükçekmece: 30.780 TL (%45,75)
-Kartal: 38.901 TL (%44,30)
-Büyükçekmece: 31.180 TL (%41,57)
-Bağcılar: 26.491 TL (%41,44)
-Çekmeköy: 34.129 TL (%40,53)
Not: İlçeler, kira artış oranlarına göre sıralanmıştır. En düşük oran olarak öne çıkan %40,53 değerinin bile, yıllık kira artış oranının üzerinde olduğu görülüyor.