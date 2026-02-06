Yeni kiracının vay haline! İstanbul'da ilçe ilçe kira artış oranları belli oldu

KİRA ARTIŞI EN YÜKSEK İLÇELER

İstanbul Ocak 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde kiraların en çok arttığı ilçeler ve bu ilçelerde ortalama kiralar şöyle sıralanıyor:

-Zeytinburnu: 50.912 TL (%103,46)

-Bahçelievler: 33.662 TL (%69,91)

-Güngören: 32.244 TL (%56,05)

-Bakırköy: 59.636 TL (%53,02)

-Avcılar: 29.443 TL (%51,08)

-Küçükçekmece: 30.780 TL (%45,75)

-Kartal: 38.901 TL (%44,30)

-Büyükçekmece: 31.180 TL (%41,57)

-Bağcılar: 26.491 TL (%41,44)

-Çekmeköy: 34.129 TL (%40,53)

Not: İlçeler, kira artış oranlarına göre sıralanmıştır. En düşük oran olarak öne çıkan %40,53 değerinin bile, yıllık kira artış oranının üzerinde olduğu görülüyor.