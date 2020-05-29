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  3. 29 Mayıs 2020 18:05

Yeni koronavirüs araştırması: ''Antikor üretimi sağlıyor''

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste, gün geçtikte yeni araştırmalar ve iddialar ortaya atılıyor. Fransa'dan yapılan araştırmalara göre virüsün, hafif atlatan kişilerde bile antikor üretimine yol açtığı iddia edildi.

Yeni koronavirüs araştırması: ''Antikor üretimi sağlıyor''

Dailymail gazetesinin haberine göre Fransa’da Pastör Enstitüsünden araştırmacılar, Kovid-19’un, hastalığı hafif geçirenlerde bile antikor üretimi sağlayarak, bu kişilerin bağışıklığını artırdığını keşfetti.

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Yeni koronavirüs araştırması: ''Antikor üretimi sağlıyor''

Araştırmacılar, ülkenin doğusundaki Strasbourg kentinde iki hastanede salgını hafif atlatan 160 sağlık personelinden kan örneği alarak inceledi. İki farklı antikor testi yapılan kan örneklerinde bu kişilerin yüzde 99,4’ünün Kovid-19 semptomları taşıdıktan 13 gün sonra virüse karşı antikor geliştirdikleri ortaya çıkarıldı.

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Yeni koronavirüs araştırması: ''Antikor üretimi sağlıyor''

Antikorların virüsü etkisiz hale getirme yeteneği bulunuyor ve enfeksiyondan sonra haftalar içinde güçlü bir şekilde gelişiyor.

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Yeni koronavirüs araştırması: ''Antikor üretimi sağlıyor''

Bir insanın Kovid-19’a yakalandığının işareti olarak görülen antikorların, insan vücudunu yeniden enfeksiyon kapmaya karşı koruduğu henüz ispatlanmadı.

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