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  3. 03 Ocak 2019 12:27

Yeni moda: Sahilde soba keyfi !

Rize sahil kesiminde açık alanda hizmet veren işletmelerde müşterilerinin ısınması için masaların arasına koyulan sobalar görenlerin ilgisini çekiyor.

Yeni moda: Sahilde soba keyfi !

Rize sahil kesiminde açık alanda hizmet veren işletmelerde müşterilerinin ısınması için masaların arasına koyulan sobalar görenlerin ilgisini çekiyor.

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Yeni moda: Sahilde soba keyfi !

Kent merkezinde hizmet veren kafeteryaların işletmecileri, kışın soğukta müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir uygulama başlattı. Açık alandaki masalarının arasına belirli aralıklarla soba kuran işletmeciler, böylelikle müşterilerinin ısınma sorununu çözmeyi hedefliyor.

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Yeni moda: Sahilde soba keyfi !

İşletme sahibi Fahri Ekşioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaya, geçen yıl bir sobayla başladığını söyledi.

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Yeni moda: Sahilde soba keyfi !

Talep görünce bu yıl da sobaları kurduğunu belirten Ekşioğlu, "İnsanların ilgisini çekti. Akşamları gelip oturuyorlar. Sahili canlı tutmaya çalışıyoruz. Özellikle kar yağmasını bekliyoruz. Karda bu sobalar daha güzel olacak." dedi.

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