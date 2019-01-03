Yeni moda: Sahilde soba keyfi !
Rize sahil kesiminde açık alanda hizmet veren işletmelerde müşterilerinin ısınması için masaların arasına koyulan sobalar görenlerin ilgisini çekiyor.
Rize sahil kesiminde açık alanda hizmet veren işletmelerde müşterilerinin ısınması için masaların arasına koyulan sobalar görenlerin ilgisini çekiyor.
Kent merkezinde hizmet veren kafeteryaların işletmecileri, kışın soğukta müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir uygulama başlattı. Açık alandaki masalarının arasına belirli aralıklarla soba kuran işletmeciler, böylelikle müşterilerinin ısınma sorununu çözmeyi hedefliyor.
İşletme sahibi Fahri Ekşioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaya, geçen yıl bir sobayla başladığını söyledi.