Yeni moda: Sahilde soba keyfi !

Talep görünce bu yıl da sobaları kurduğunu belirten Ekşioğlu, "İnsanların ilgisini çekti. Akşamları gelip oturuyorlar. Sahili canlı tutmaya çalışıyoruz. Özellikle kar yağmasını bekliyoruz. Karda bu sobalar daha güzel olacak." dedi.



