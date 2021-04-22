Yeni mutasyon alarmı! Aşı olanlar da yakalandı

AŞI OLANLAR DA YAKALANDI

E848K mutasyonuna yakalananların çoğunun semptom göstermediğini belirten uzmanlar, virüse yakalananlar arasında Covid-19 aşısı olanların da bulunduğunu aktardı. Yeni mutasyonlu virüsü, "Litvanya mutasyonu" olarak adlandıran Litvanya yerel televizyon kanalı LTR ise, E848K mutasyonunun Covid-19'un diğer mutasyonlarından daha tehlikeli olmadığını ve Norveç ile Danimarka'da da görüldüğünü iddia etti.