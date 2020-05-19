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  3. 19 Mayıs 2020 18:37

Yeni ölümcül virüs ''RHDV2'', tavşanlar arasında hızla yayılıyor!

ABD’de, tavşanlar arasından hızla yayıldığı belirlenen yeni bir virüs ortaya çıktı. "Tavşan hemorajik virüsü 2 (RHDV2)" olarak bilinen virüs ABD vatandaşlarını korkuttu.

Yeni ölümcül virüs ''RHDV2'', tavşanlar arasında hızla yayılıyor!

ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, mart başında ilk kez ülkenin güney batısındaki New Mexico eyaletinde tespit edilen virüsün Texas, Arizona, Colorado ve California eyaletlerinde yayılmaya başladığı belirtildi.

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Yeni ölümcül virüs ''RHDV2'', tavşanlar arasında hızla yayılıyor!

Açıklamada, RHDV2’nin Kovid-19'la bir bağının olmadığı, insanlara veya diğer hayvanlara bulaşmadığı, sadece tavşan türlerini etkilediği kaydedildi.

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Yeni ölümcül virüs ''RHDV2'', tavşanlar arasında hızla yayılıyor!

Yetkililer, tavşanlarda ani ölüme sebep olan oldukça bulaşıcı virüsün Kuzey Amerika’da ilk defa görüldüğüne dikkati çekerek, ülkedeki yabani tavşan türünü ve bağlantılı yaban hayatını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

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Yeni ölümcül virüs ''RHDV2'', tavşanlar arasında hızla yayılıyor!

RHDV salgınının ilk kez 1984’te Çin’de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa’dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor.

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